Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. September 2017 Freitag, 29. September 2017

Wochenende: Aus Liebe zum Rad

Das Wochenende wird wieder lesenswert. Zumindest in der Rems-​Zeitung, denn am Samstag findet man dort wieder 16 Seiten Wochenendebeilage. Dieses Mal mit dem Titelthema „Aus Liebe zum Rad“!

Wo erlebt der staugeplagte Stadtbewohner heute noch die große Freiheit auf der Straße? Auf dem Sattel legendäreritalienischer Räder. Die Maschinen boomen, sie sind Schmuckstücke und Wertanlagen. Klassische, originalgetreu restaurierte Fahrräder aus Italien sind mittlerweile Lifestyle­Vehikel, Statussymbole und Geldanlagen. Doch was sagt diese Liebe zu alten Dingen über unsere Gesellschaft aus? Eine spannende Geschichte.Weitere Themen sind u.a. in der Rubrik Kind+Kegel: Zehn Tipps, was wir mit unseren Kindern im Fernsehen anschauen können. Es geht nichts über einen altmodischen Filmnachmittag. Und dann ein Thema, das uns von Tag zu Tag mehr beschäftigt: Die fortschreitende Automatisierung im Straßenverkehr .Also: Samstag ist Lesetag — die Rems-​Zeitung gehört auf den Tisch!