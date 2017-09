Rems-Murr | Sonntag, 03. September 2017 Sonntag, 03. September 2017

Alfdorfer Straßenfest: Tolle Gemeinschaft der Vereine

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

Fast, ja fast, wäre das 31 . Alfdorfer Straßenfest im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Heftige Regenfälle und herbstliche Temperaturen waren vorhergesagt, doch am Ende strahlte die Sonne über dem Festgelände.

„Früher hat man ja auch einfach so ein Fest gefeiert, egal was die Wetter-​App anzeigte“, schilderte Stefan Hientz, Vorstand des Sängerkranz Alfdorf, zufrieden wie das Ruder doch noch einmal herumgerissen werden konnte. Über das Fest, das nur dank der vielen beteiligten Vereine stattfinden kann, berichtet die RZ in der Montagausgabe.