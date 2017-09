Schwäbisch Gmünd | Samstag, 30. September 2017 Samstag, 30. September 2017

1000 Lebensretter gesucht

Anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ in Deutschland unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ möchte der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd gemeinsam mit dem Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd dazu beitragen, Laien/​Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu schulen, um somit Hemmschwellen vor lebensentscheidenden Sofortmaßnahmen abzubauen. Am Samstag fand im Prediger in Gmünd eine von rund 70 folgenden Veranstaltungen statt.

Ziel der Aktion:Personen in der Raumschaft Schwäbisch Gmünd in Laien Reanimation unter dem Motto Prüfen – Rufen – Drücken zu schulen. Die Durchführung der Aktion ist für den Zeitraum vom. Septemberbis. Juniangesetzt. In dieser Zeit will man das Ziel,neue Lebensretter auszubilden, erreichen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.Im Prediger waren auch die beiden Schirmherren, Landrat Klaus Pavel und OB Richard Arnold dabei. RundTeilnehmer zählte man. DRK-​Geschäftsführer Bruno Bieser: „Es hätten gerne auch ein paar mehr sein dürfen.„Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.