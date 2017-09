Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. September 2017 Montag, 04. September 2017

Friedlich gegen die AfD demonstriert

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Miriam Siegfried

Während der AfD-​Bundesvorsitzende Jörg Meuthen im Stadtgarten erwartet wurde, veranstalteten das Gmünder Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ und der Deutsche Gewerkschaftsbund in direkter Nähe eine Gegenkundgebung. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich ein, um friedlich Flagge zu zeigen und die Stimme gegen AfD-​Positionen zu erheben.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, „Nationalismus ist keine Alternative“ oder „Vielfalt macht die Gesellschaft bunt“ – so hieß es auf den Plakaten und Transparenten, die die Teilnehmer zur Kundgebung mitgebracht hatten. Neben Gewerkschaftern und Mitgliedern des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“ waren es vor allem auch die Parteien, die die Stimme erhoben und klare Position gegen die AfD bezogen. Worum es in den Reden ging, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.