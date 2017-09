Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. September 2017 Montag, 04. September 2017

Technische Akademie: Grundbildung herstellen

„Wir sprechen lieber von Berufsfachsprachen“, sagt Yvonne Nitsche. Die Bildungsmanagerin an der Technischen Akademie leitet dort das Grundbildungs-​Projekt „ABCplus“. Es geht nicht nur um Alphabetisierung, sondern um Grundbildung.

„Funktionaler Analphabetismus“ ist so ein Begriff, den man erst einmal ohne Verhaspeln über die Zunge bringen muss. Abgesehen davon verwendet ihn Yvonne Nitsche aus einem anderen Grund lieber nicht: „Spricht man Unternehmen darauf an, sagen sie, dass es bei ihnen keine Analphabeten gibt.“ Der „Welt-​Alphabetisierungstag“ am. September ist ein Anlass, auf das Projekt aufmerksam zu machen. Mehr darüber in der RZ vom. September.