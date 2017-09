Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

B 298 : Am Freitag wieder frei

Foto: edk

Das Wetter machte mit, die Straßenbauer konnten den neuen Belag in einem Zug auf trockenem Untergrund aufbringen. Mit der Folge, dass die Totalsperrung der Mutlanger Straße zwischen den Einmündungen Becherlehenstraße und Franz-​Konrad-​Straße am Mittwoch aufgehoben wird.

Was allerdings bloß bedeutet, dass bis zum Abschluss der Bauarbeiten nur Omnibusse und Rettungsfahrzeuge die Bzwischen Schwäbisch Gmünd und der Abzweigung Mutlangen-​Süd am Rehnenhof befahren dürfen. Alle anderen, Lkw wie Pkw, müssen noch die ausgeschilderte Umleitung über Großdeinbach nehmen oder über Lindach nach Norden gelangen. Voraussichtlich am Freitag im Laufe des Tages wird die Bwieder für den Verkehr freigegeben. Mehr in der RZ vom. September