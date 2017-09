Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Bücherflohmarkt: Großer Andrang

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Die Gmünder Stadtbibliothek bietet in der Regel zwei Mal im Jahr einen Bücherflohmarkt an. So auch seit Dienstag wieder. Und der Andrang ist enorm.

Digitalisierung hin oder her – die Menschen lieben Bücher. Geschichten und Fakten, gedruckt auf Papier. Das zeigt sich immer wieder, wenn die Stadtbibliothek ihre Pforten zum Bücherflohmarkt öffnet. Schon eine halbe Stunde bevor die Türen am Dienstagmorgen aufgingen sammelten sich die Bücherwürmer im Spitalinnenhof in der Hoffnung das gewünschte Buch zu finden. Oder ein interessantes Schnäppchen zu ergattern. Warum der Termin immer in den Ferien stattfindet und welche Bücher am gefragtesten sind, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.