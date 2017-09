Sport | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Freiluft-​Blitzen der SG Gmünd: Klein siegt vor Kohn

Beim Finale des Freiluft-​Blitzens 2017 empfing die ausrichtende Schachgemeinschaft Gmünd wieder stattliche 21 Teilnehmer in der Passage der Rems-​Galerie. Damit wurde der Rekord aus dem Jahr 2015 mit insgesamt 129 Mitspielern in den fünf Turnieren zwar nicht übertroffen, aber immerhin eingestellt.

Auch das Wetter hielt, so dass alle Runden im Freien gespielt werden konnten – allerdings war wärmende Kleidung sehr hilfreich. Die Spielstärke der zehn stärksten Blitzer erreichte derweil nicht ganz das Niveau der vorausgegangenen Turniere, war dennoch bemerkenswert. Schon vor diesem Schlussturnier standen die beiden Sieger – Martin Egle (Unterkochen) vor Biran Dzelilovic (Spraitbach) – der Gesamtwertung fest. Beide konnten dieses Mal nicht dabei sein, andere hatten aber keine Chance mehr, nach vorne zu kommen.Um den Tagessieg gab es ein spannendes Rennen zwischen dem ehemaligen Gmünder Spieler Sandro Kohn, der in Bahrain lebt und arbeitet, und Andreas Klein. Klein gewann den direkten Vergleich und sicherte sich mit einem halben Punkt Vorsprung den Sieg. Mit deutlichem Abstand folgten die übrigen Favoriten auf die Gesamtwertung, für die jeder halbe Punkt entscheidend sein konnte.Durch seinen Tagessieg verteidigte Andreas Klein Platz drei der Gesamtwertung vor seinem Sontheimer Vereinskollegen Stefan Wolf. Als bester Gmünder holte sich Gerhard Friedrich Platz fünf und ließ Lothar Roth knapp hinter sich, der sich aber den DZW-​Preis in der Kategorie überDWZ sicherte. Überlegen gewann er Lothar Roth außerdem auch die Seniorenwertung. Weil aber keine Doppelpreise vergeben werden, ging der Preis an den SG-​Vorsitzenden Wernfried Tannhäuser, der auch die Turnierleitung des Freiluft-​Blitzens übernommen hatte. Die weiteren DWZ-​Preise holten sich Sebastian Bitzenauer (Altbach), Volker Knolmayer (Bettringen) und Burkhard Vollmer (Leinzell). Mehr dazu in der RZ vom. September.