Ostalb | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Neue Schulleiterin in Lorch-​Waldhausen

Foto: Schulamt

An der Grundschule Lorch-​Waldhausen hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Stelle der Schulleitung wieder besetzt. Stephanie Knödler ( 35 ), zuletzt Konrektorin an der Erich-​Kästner-​Schule in Bonn, wurde mit sofortiger Wirkung zur Leiterin der Schule bestellt.

Für die engagierte Lehrerin, die aus Iggingen stammt, ist die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Kollegen, den Eltern, dem Schulträger und allen am Schulleben Beteiligten ein besonderes Anliegen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen vorrangig die Schüler und deren Bedürfnisse. In ihrer Freizeit besucht sie gerne vielfältige kulturelle Veranstaltungen in der näheren und weiteren Umgebung und ist selbst im musikalischen Bereich tätig