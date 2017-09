Ostalb | Mittwoch, 06. September 2017 Mittwoch, 06. September 2017

Abschluss der Vespersaison im Himmelsgarten

Fotos: dw

Dass beim Ostalb-​Vesper im Landschaftspark Wetzgau aufgetischt wird ist bekannt, dass die tierischen Produzenten des Vespers selbst vor Ort sind, ist eine große Ausnahme. So war es am Mittwochabend auch eine Ehre, dass sich Kuh Nadja bereitwillig um den großen Tisch führen ließ.

Auf dem Tisch gab es frischen Kräuterquark und zum Nachtisch Schokoladenpudding – und damit Lebensmittel, die auf dem Rohstoff Milch basieren. Schon am Vormittag war Nadja gemolken worden, die zweite Melkzeit am Abend stand am Mittwoch noch aus. Hoheitsvoll blickte die Fleckviehkuh mit großen Augen über das Gelände, ließ das saftige Grün links liegen und widmete sich ganz ihrer Aufgabe – der Repräsentation. Vor Ort waren der Bauernverband und die Gmünder KreislandFrauen. Was die Besucher alles zur regionalen Erzeugung und zum aktuellen Stand der Image-​Kampagne erfuhren, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.