Ostalb | Mittwoch, 06. September 2017 Mittwoch, 06. September 2017

Intensive Planungen für Heuchlinger Kindertagesstätte

Zeichnung: Architekturbüro Hermann

„Das Baugesuch ist eingereicht, das Brandschutzgutachten wird gerade abgestimmt“, sagt Architekt Jochen Hermann. Der Lorcher steckt aktuell intensiv in der Planung des neuen Kindergartens in Heuchlingen.

Wenn am. September der Heuchlinger Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammentritt, will der Architekt eine Kostenberechnung vorlegen. Bis dahin dürfte auch das Gutachten des Ellwanger Geologen Gregor Zeiser vorliegen. Was alles zu beachten ist bei den Planungen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.