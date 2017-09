Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. September 2017 Mittwoch, 06. September 2017

Mit dem Fahrrad die Altstadt erkunden

Unter dem Motto „Macht und Pracht“ stehen am Sonntag historische Orte in der Gmünder Innenstadt im Mittelpunkt des Interesses. Zum Tag des offenen Denkmals findet sich jedoch auch überraschend Neues im Programm der Stadt.

Ein Novum beim Tag des offenen Denkmals ist das Angebot einer Radtour mit insgesamtStationen durch die Gmünder Altstadt. Sie startet dort, wo auch die Eröffnungsveranstaltung umUhr beginnt: in der Rechberg’schen Scheuer. Die Stadtradtour endet in der Manufaktur B, wo eine Ausstellung die Geschichte des Fahrrades zum Leben erweckt. Was sich noch im Programm zum Tag des offenen Denkmals findet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.