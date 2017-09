Ostalb | Donnerstag, 07. September 2017 Donnerstag, 07. September 2017

Angespannte Personalsituation an den Schulen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Den gesellschaftlichen Entwicklungen wurde Rechnung getragen, neue Konzepte wurden entwickelt, Angebote ausgebaut und Standorte gestärkt. Und noch nie wurden im Land so viele Lehrerstellen geschaffen wie es jetzt der Fall ist. An geeignetem Personal aber fehlt es in der Schullandschaft.

66

Wohl vier Jahre wird es noch dauern, ehe Schulamtsleiter Jörg Hofrichter beim alljährlichen Pressegespräch kurz vor Schuljahresbeginn wieder Erfreulicheres verkünden kann. Das kann er mit Blick auf all das Erreichte und die Rekordeinstellungen von neuen Lehrkräften (im Ostalbkreis) zwar auch jetzt schon, die für Lehrkräfte und Schüler entscheidende Nachricht aber bleibt aus. Die Personalsituation ist angespannt. Und sie wird es laut Hofrichter auch die kommenden vier Jahre noch bleiben. Warum das so ist und warum dies in vier Jahren laut dem Schulamtsleiter vermutlich nicht mehr der Fall sein wird, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.