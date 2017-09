Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. September 2017 Donnerstag, 07. September 2017

Gmünd: Hallenbad investiert in Brandschutz

Nach der traditionellen Sommerpause in den großen Ferien, eröffnet das Gmünder Hallenbad ab Montag, 11 . September, wieder seine Pforten für das Publikum. Auch verschiedene Baumaßnahmen wurden durchgeführt.

„Natürlich wurde kräftig geputzt“, meinte Rainer Steffens, Geschäftsführer Stadtwerke und Bäderbetrieb. Aber auch diverse Arbeiten seien ausgeführt worden, vor allem im Bereich Brandschutz (Kosten rundEuro). So sind zwei neue Fluchtwege mit Brandschutztreppen im Osten und Westen des Bades entstanden, eine Brandmeldeanlage wurde installiert sowie eine notwendige räumliche Abtrennung durchgeführt, die eine Rauchausweitung im Notfall verhindern soll. Was in den Sommerferien im Bad und im Saunabereich noch verändert wurde, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September.