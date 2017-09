Donnerstag, 07. September 2017

Qualifizierung für Schulkinderbetreuerinnen

Der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse präsentierte gestern einen neuen Flyer zur Schulkinderbetreuung, der auf der Kooperation zwischen Stadtverwaltung und VHS basiert. Die städtischen Schulbetreuerinnen und –betreuer können nun bei der Gmünder VHS qualifiziert werden.

In Zusammenarbeit mit der Gmünder Volkshochschule konzipierte das Amt für Bildung und Sport einen Qualifizierungskurs für die bei der Stadtverwaltung angestellten Schulbetreuer und –betreuerinnen. Der aus sechs Bausteinen bestehende Kurs soll die Kompetenz der Mitarbeiterinnen sowohl pädagogisches als auch rechtliches Grundwissen vermitteln. Das Angebot wird auch von den umliegenden Gemeinden genutzt werden können. Mehr dazu können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.