Fußballcamp in Herlikofen ist zu Ende gegangen

Nach fünf Tagen voller Fußball-​Spaß für die teilnehmenden Kinder, Betreuer und Trainer ist am Freitag Ausgabe Nummer elf des Schleich-​Camps des TV Herlikofen zu Ende gegangen. Für einen krönenden Abschluss sorgte das beliebte Camp-​Turnier.

Das mittlerweile bewährte Programm sorgte am letzten der insgesamt fünf Tage noch einmal für einen Höhepunkt: Am Vormittag startete der Tag mit der Vorrunde des großen Camp-​Turniers, am Nachmittag folgte dann unter den Augen der Eltern die Finalrunde mit den Platzierungsspielen. Im U-​-​Turnier gingen Mannschaften wie der. FC Rostbraten oder die Red Bull Gurken an den Start, bei der Uwaren beispielsweise „Tissy Army“ und der. FC Kaiserschmarrn dabei – ihre kreativen Namen hatten sich die Teams vor dem Turnier selbst gegeben. Vor dem ersten Gruppenspiel wurde den beiden Geburtstagskindern Marius Eckert () und Mika Mailänder () noch ein Ständchen gesungen und ein Geschenk überreicht.„Wir haben es doch wieder geschafft, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr hinzubekommen“, konnte Hartmut Seibold mehr als zufrieden sein mit dem Verlauf des. Schleich-​Camps. Mehr dazu in der RZ vom. September.