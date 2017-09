Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. September 2017 Freitag, 08. September 2017

Gmünder BAD-​Außenstelle geschlossen

Schon bisher gehörte der Arbeitsmedizinische Dienst in Schwäbisch Gmünd als Außenstelle zu Aalen. Seit 1 . Juli existieren die Räumlichkeiten in der Stauferstadt nicht mehr. Für Beschäftigte aus Gmünd und Umgebung heißt das, dass sie künftig nach Aalen fahren müssen.

Gründe gibt es mehrere. Unter anderem heißt es bei der zuständigen Pressestelle in Bonn, dass die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH bisherige Organisationsstrukturen zusammengefasst hat mit dem Ziel, Kompetenzen stärker zu bündeln. Was sonst noch dagegen sprach, die Außenstelle in Gmünd beizubehalten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.