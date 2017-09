Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. September 2017 Freitag, 08. September 2017

Markt der Partnerstädte auf dem Johannisplatz

Die Ferien sind vorüber, doch das Urlaubsgefühl kann man noch ein paar Stunden verlängern. Auf dem Johannisplatz präsentieren sich drei Gmünder Partnerstädte vorwiegend von ihrer kulinarischen Seite.

Der Oberbürgermeister kommt selbst frisch aus dem Urlaub und spricht bei der Eröffnung davon, dass Gmünd „das Urlaubsgefühl um ein Wochenende“ verlängert. Da ist objektiv was dran: So wie sich die Stände der Partnerstädte zu denen des Bauernmarktes auf dem Johannisplatz gesellten und die Schrannen in ihre Mitte nahmen, das hatte schon etwas von einem „kulinarischen Dorf“, in dem sich die angenehmsten Seiten europäischer Regionen zusammenfinden. Antibes, Faenza und Székesfehérvár sind vertreten unter dem Motto „kostbar“ – hier vereinen sich das Wertvolle und das Köstliche, von dem man kosten kann. Mehr darüber in der RZ vom Samstag,. September.