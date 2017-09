Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. September 2017 Freitag, 08. September 2017

Reportage: Skispringerin Anna Rupprecht

Foto: Klaiber

Der Traum war zum Greifen nah. Mit einem dritten Platz startete Anna Rupprecht im vergangenen Winter in die Weltcup-​Saison. Die Formkurve der jungen Gmünder Skispringerin vom Laichle zeigte steil nach oben und die ersten großen Erfolge bei den Erwachsenen stellten sich ein. Jetzt ist sie wieder da.

Die gesamte Karriere der-​Jährigen hing damals plötzlich am seidenen Faden. Doch: Die Zeit heilt alle Wunden – Anna Rupprecht ist schon (fast) wieder die Alte. Schon seit Juli kann Anna Rupprecht (eine Ur-​Gmünderin) nahezu uneingeschränkt wieder Sport machen. Radfahren sowieso, auch den geliebten Fußball kann sie mit etwas Zurückhaltung schon wieder bewegen und auch kurze Joggingeinheiten sind möglich. Am wichtigsten allerdings ist für die Skispringerin das Krafttraining.