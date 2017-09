Blaulicht | Freitag, 08. September 2017 Freitag, 08. September 2017

Weiler: Verdacht auf Brandstiftung

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Die kriminalpolizeilichen Spurensicherungen am Brandort in der Pfarrer-​Haug-​Straße in Weiler in den Bergen haben Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung in dem Einfamlienwohnhaus ergeben. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei werden wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

51

In der Nacht zum Donnerstag war die Freiwillige Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand nach Weiler gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das anderthalbstöckige Gebäude bereits voll in Brand. Da die alleine dort lebende Bewohnerin nicht angetroffen werden konnte, bestand die Gefahr, dass sie sich noch im Haus aufhält. Die Feuerwehr drang deshalb mit schwerem Atemschutz in das Gebäude ein und fand dieJahre alte Bewohnerin tatsächlich noch im Gebäude. Sie wurde aus dem brennenden Haus gerettet und vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde sie anschließend im Krankenhaus aufgenommen. Bei dieser Rettungsaktion zog sich auch einer der Feuerwehrmänner eine Rauchgasvergiftung zu, auch er wurde vorläufig zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen.