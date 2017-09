Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. September 2017 Freitag, 08. September 2017

Wochenende: Die Mode der Macht

Galerie (1 Bild)

Power-​­Blazer oder Haifischkragen? Deutsche Politiker legen großen Wert auf ihr Äußeres und inszenieren sich

als selbstbewusste Macher. Das war nicht immer so. Die Wochenende-​Beilage befasst sich mit diesem Thema.

Kleidung wird für Politiker immer wichtiger. Nicht nur im Wahlkampf. Warum das so ist und was alles

schieflaufen kann kann man am Samstag in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung lesen. Außerdem gibt es auch am letzten Ferien-​Wochenende beim Reisegewinnspiel einen Gutschein für zwei Personen zu einem dreitägigen Aufenthalt in einem Fünf-​Sterne-​Hotel in Hafling bei Meran/​Südtirol zu gewinnen. Allerdings muss zuvor die Frage, welche Liebesgöttin vor Zypern dem Meer entstiegen sein soll, beantwortet werden. Aphrodite oder Venus?