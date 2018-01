Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Januar 2018 Montag, 01. Januar 2018

Neujahrsgottesdienst auf dem Kalten Feld mit zahlreichen Besuchern

Fotos: gn

Seit über dreißig Jahren findet am ersten Januar bei Wind und Wetter ein Neujahrsgottesdienst statt, mit dem die Gmünder Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins auf der Hochfläche des Kalten Feldes zwischen „Villa Maus“ und Franz-​Keller-​Haus das Wanderjahr mit vielen hundert Besuchern eröffnet.

Der ökumenische Gottesdienst am gestrigen Feiertag wurde vom evangelischen Pfarrer Harald Carl und dem Hörgeschädigtenseelsorger Herbert Baumgarten gestaltet. Für die musikalische Begleitung war der evangelische Posaunenchor Schwäb. Gmünd unter der Leitung von Frank Balint verantwortlich. Der Chor bestand ausMusikerinnen und Musikern, die außer Posaunen auch noch mit Flügelhorn, Trompete, Horn und Hornet spielten. Nach drei Chorälen zur Einstimmung auf dem Gottesdienst spielte der Chor als Vorspiel die Intrade von Johann Pezelius. Es folgte das gemeinsam gesungene Lied „ Herbei, o ihr Gläubigen“, danach der Psalm, in dem der Herr gebeten wird, die Menschen zu behüten vor allen Übel und ein gemeinsames Gebet in den es u.a. hieß „ Du nimmst das alte Jahr auf dich, mit all seinen Fragen und Lasten. Aus deiner gnädigen Hand nehmen wir auch das Unbekannte, das uns das neue Jahr bringen wird.“ Ausführlicher Bericht in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.