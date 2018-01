Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Januar 2018 Montag, 01. Januar 2018

Warum Muslime aus Pakistan ehrenamtlich die Straßen sauber machen

Was hat der Müll einer Silvesternacht mit dem Islam zu tun? Für Mitglieder der Ahmadiyya-​Gruppe sehr viel. Denn durch ehrenamtlichen Einsatz in der Stadtreinigung möchten die Muslime aus Pakistan sowohl ein Zeichen der Integration als auch der Nächstenliebe setzen. Der Koran lehre, alle Menschen zu lieben und niemanden zu hassen.

Am frühen Neujahrsmorgen, während die „Nachtschwärmer“ noch gemütlich im Bett liegen, ziehen auch dieses Jahr zwei Dutzend Männer, darunter auch Jugendliche, mit Schaufeln, Besen und Müllsäcken durch Gmünd. In Kooperation mit dem Bauhof befreien sie ehrenamtlich Straßen, Gehwege und Plätze von dem, was vom Feiern in der Silvesternacht herum liegt. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung berichten die Männer, warum sie so dankbar dafür sind, dass sie in Deutschland leben dürfen nachzulesen in der Ausgabe vom. Januar!