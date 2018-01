Kultur | Mittwoch, 10. Januar 2018 Mittwoch, 10. Januar 2018

„Der kleine Prinz“ als Musical im Stadtgarten

Galerie (2 Bilder)

Fotos: sf

Mit Übersetzungen in 110 Sprachen ist „Der kleine Prinz“ eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Der Zauber dieses Werkes scheint universell und wird in allen Kulturkreisen verstanden.

11

Es ist die Geschichte vom Wesentlichen und gleichzeitig ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit, ein modernes Märchen, das die Menschen immer wieder neu fasziniert und berührt. Die Botschaft „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt unsichtbar“ ist wohl kaum in einem anderen Werk der Weltliteratur so prägnant wie hier. Umso schwieriger, diesen Stoff in ein Musical zu übersetzen. Deborah Sasson hat sich gemeinsam mit Jochen Sautter an dieses ehrgeizige Projekt gewagt und ist mit der Produktion auf Tournee. Die Erfolge sprechen für sich, entstanden ist etwas ganz Neues, das sich jedoch eng an die Textvorlage schmiegt und den Kern der Aussage trifft.Mit elf hervorragend ausgebildeten Künstlern in Gesang, Tanz und Schauspiel entstanden wunderschöne Szenen. Das Bühnenbild wurde maßgeblich mit audiovisuellen Elementen des Künstlers Daniel Stryjecki gestaltet. Hier wurden ganz neue Dimensionen des Theaters möglich. Mehr in der RZ vom. Januar.