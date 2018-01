Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Januar 2018 Mittwoch, 10. Januar 2018

Liselotte Rollny im Franziskaner-​Seniorentreff verabschiedet

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Es ist schon so, wie Robert Kloker sagt, das Wort ist nicht zu hoch gegriffen: „Mit dem Ausscheiden von Liselotte Rollny aus der Seniorenarbeit geht eine Ära zu Ende.“

1980

44

2006

11

Seitengagierte sich Liselotte Rollny in der katholischen kirchlichen Seniorenarbeit. Sieentschied sich als-​Jährige für diese Form des Ehrenamts. „In diesem Alter denkt man eher an Familiengottesdienste und Arbeit mit Kindern“, aber der katholische Frauenbund, dem sie angehörte, kümmerte sich traditionell um die Senioren, „das Verantwortungsgefühl war die Motivation“, so Dekan Robert Kloker. Liselotte Rollny organisierte den Seniorentreff im Franziskaner, seitwar sie Leiterin der Seniorenarbeit, eine Aufgabe die sie mit „Riesen-​Engagement und mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit einer Uhr“ gemanagt habe. Ihre Nachfolger sind Karin und Anton Haas. Mehr über sie und die Verabschiedung von Lilo Rollny in der RZ vom. Januar.