Trainer-​Akademie in Gmünd gegründet

Weil es in den Sportvereinen an ausgebildeten Übungsleitern fehlt, hat die Stadt Schwäbisch Gmünd im vergangenen Jahr eine Übungsleiteroffensive ausgerufen. Und stellten Sportbürgermeister Dr. Joachim Bläse, Klaus Arnholdt und Frank Wendel vom Amt für Bildung und Sport und Ralf Wiedemann (Stadtverband Sport) nun die neu ins Leben gerufene Trainer-​Akademie vor.

Da die Sportfachverbände gemeinsam mit den übergeordneten Verbänden wie zum Beispiel dem Württembergischen Landessportbund die Träger der inhaltlichen und sportartenspezifischen Aus– und Fortbildung von Trainern und Übungsleitern sind, kooperiert die Trainer-​Akademie mit diesen Fachverbänden. Die Idee dabei ist, dass die Ausbildungstage in Gmünd durchgeführt und die Übungsleiterfortbildung und der Nikolauslehrgang fortgesetzt und ausgebaut werden. Es sei erforderlich, das Image des Trainer– und Übungsleiteramtes zu verbessern und die Zielgruppen mit Flyern und Werbetrailern zu erreichen.Dabei sind in erster Linie die Vereine selbst gefordert, sogenannte „Kümmerer“ zu installieren, die die Suche nach neuen Übungsleitern in die Hand nehmen und durch neue Strukturen die direkte Unterstützung sichern – die Stadt könne nur unterstützend und beratend tätig werden. Vereine sollen eine Hospitation ermöglichen, damit Übungsleiter anderer Sportarten sich informieren können. Die Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit sei besonders wichtig. Dabei könne der Stadtverband Sport Trainer auszeichnen und dadurch Anerkennung zeigen.Da der Weg zum Trainer mit Aufwand verbunden ist, werden die Vereine dabei von der Akademie beraten. Die Zielsetzung lautet, mittelfristig den Trainerpool in Schwäbisch Gmünd zu vergrößern, die Qualität des Übungsbetriebs zu verbessern und Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen anzusprechen. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.