Blaulicht | Mittwoch, 10. Januar 2018 Mittwoch, 10. Januar 2018

Zwei Diebstähle aus Pkw

Galerie (1 Bild)

An einem geparkten Pkw Ford schlug ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15 . 55 Uhr und 16 . 15 Uhr die Fahrerscheibe des Fahrzeuges ein, das auf dem Rems-​Parkdeck in der Bürgerstraße in Schwäbisch Gmünd abgestellt war. Aus einem Fahrzeuginneren wurde aus einem Schulranzen eine Geldbeutel entwendet, in dem sich ein kleinerer Geldbetrag, ein Fahrausweis und andere Dokumente befanden.

45

50

180

07171

3580

6

40

16

10

Von einem Zeugen wurde zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person am Fahrzeug bemerkt, welche sich verdächtig verhalten hatte. Der Mann war ca.Jahre alt, trug einen Dreitage-​Bart, hatte kurze braun/​graue Haare und war ca.cm groß. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel./​entgegen. ZwischenUhr undUhr wurde an einem weiteren Fahrzeug, das in der Remsstraße abgestellt war, ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde aber nichts.