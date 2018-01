Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Januar 2018 Donnerstag, 11. Januar 2018

Auftakt zu „ 800 Jahre Bettringen“

Foto: esc

Die Geschichte, auf die der größte der Gmünder Teilort zurückblicken kann, währt bereits 800 Jahre. Und das soll in Bettringen nun das fast das ganze Jahr 2018 über gefeiert werden. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Festwochenende am 22 . und 23 . September.

Seinen Anfang nimmt das Festjahr bereits jetzt: Am Sonntag,. Januar, abUhr, findet zum Auftakt des Jubiläumsjahres in der Pfarrkirche St. Cyriakus in Oberbettringen ein ökumenischer Gottesdienst statt. Gemeinsam werden Pfarrer Tobias Freff, Pfarrer Wolfgang Schmidt und Pfarrer Harald Car den Gottsdienst halten. Der Kirchenchor wird die Gemeinde musikalisch durch den Gottesdienst führen. Wer sich an den Festivitäten im September beteiligen soll oder wird, das erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.