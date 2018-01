Sport | Donnerstag, 11. Januar 2018 Donnerstag, 11. Januar 2018

Deutsche Bestenliste: Grimm und Maihöfer fünf Mal dabei

Während die neue Hallensaison startet, blicken die Leichtathleten des Landes auf die alljährliche Bestenliste des vergangenen Jahres. Mit 17 Nennungen war die LG Staufen in den Jugendklassen vertreten, blieb dabei jedoch unter dem Wert aus dem Vorjahr, was vor allem an den vielen Verletzungssorgen lag.

Dennoch erzielten die übrig gebliebenen Nachwuchsathleten tolle Leistungen mit vielen neuen Bestwerten und sicherten sich einige Medaillen.Bei den Jüngsten waren mit Josefine Schäkel (W) inSekunden als. und Lukas Bader als. inSekunden bei den Mgleich zwei Hürdensprinter vertreten. Die weibliche Siebenkampfmannschaft der Umit Josefine Schäkel, Frederika Baier und Valeska Bundschuh schaffte es sogar unter die besten Zehn des Landes und erzielte auf dem neunten Rang liegendPunkte.In der weiblichen Jugend Ustach vor allem Leona Grimm heraus, die sich mit ihren Leistungen gleich fünfmal in der Bestenliste verewigte. Über diem Hürden zeigte sie als. mitSekunden eine starke Leistung, die sie während des Siebenkampfes in Leinfelden-​Echterdingen aufstellte. Auch die zweite Nennung datiert von diesem Wettkampf, mitPunkten im Siebenkampf platzierte sie sich auf dem dritten Rang in Deutschland. Auch ihre Leistungen im internationalen Siebenkampf reichten für eine Top-​Platzierung, mitPunkten landete sie hier auf Position vier. Welche Athletinnen und Athleten der LG Staufen noch in der deutschen Bestenliste auftauchen, lesen Sie in der RZ vom. Januar.