Donnerstag, 11. Januar 2018

Gasthof Adler Wissgoldingen: Eine lange Tradition hat ein Ende

In den Monaten vor der Schließung seines Gasthofes hat Hans-​Peter Straubmüller die besten Umsätze seit langem gemacht. Das endgültige Aus des Adler in Wißgoldingen, der seit vielen Jahren in Familienhand war, war dennoch unabwendbar.

Bereits im Oktober gingen in der Gaststätte die Lichter aus. Die Fremdenzimmer werden derzeit noch vermietet. Doch auch hier ist das Ende absehbar. Wie und ob es mit dem Gasthof weitergeht, das steht noch in den Sternen, für Straubmüller aber ist die Schließung ein endgültiger, wenn auch sehr emotionaler Schritt. Was den Gastronomen zu diesem Schritt bewogen hat und welch lange Vergangenheit das Haus und die Gaststätte haben, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.