Ostalb | Donnerstag, 11. Januar 2018 Donnerstag, 11. Januar 2018

Zu Gast bei den Landfrauen: Hobbyfotograf Helmut Bernert

Galerie (1 Bild)

Foto: Bernert

Bei den Eschacher Landfrauen war Helmut Bernert aus Schechingen zu Gast. Der Hobbyfotograf nahm die Besucherinnen zunächst unter dem Motto „Do send mir dr’hoim“ mit auf eine Reise in die nähere Umgebung seines Heimatortes mit Ansichten, die den Frauen nicht unbekannt waren.

Eher selten dagegen bekommt man Tiere in freier Wildbahn so zu sehen, wie sie Helmut Bernert mit seiner Kamera eingefangen hat. Der Aufwand für solche Bilder ist immens und nicht immer gelingt eine Wildtieraufnahme auf Anhieb. Helmut Bernert, der mit dem Fotografieren bereits als Kind begann, als er eine Kastenkamera geschenkt bekam, bedient sich einiger Tricks, um die scheuen Tiere fotografisch einzufangen. Wie Bernert beim Fotografieren vorgeht und welche Motive er mit der Kamera schon alles eingefangen hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.