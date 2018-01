Ostalb | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Die Samstagreportage zum Thema Insektensterben

Fotos: Armin Dammenmiller

Immer wieder gibt es Wortschöpfungen. Oft handelt es sich um Begriffe für Dinge, die es früher nicht gab. Deshalb mussten Worte dafür geschaffen werden. Oft der Weiterentwicklung, dem Fortschritt geschuldet. Oft auch damit verbundenen Begleiterscheinungen. Eines dieser neuen Worte lautet „Insektensterben“. Auch das gab es früher nicht. Weder das Wort noch die Entwicklung.

Ältere Menschen erzählen von Schuhkartons, die sie in ihrer Jugend mit Maikäfern gefüllt haben. Viele erinnern sich an Grashüpfer, die sie als Kinder zuhauf gefangen haben. Oder an einen riesigen Muttertagsstrauß, den sie von einer Blumenwiese selbst gepflückt haben. Wann haben Ihre Kinder zuletzt einen Marienkäfer auf der Hand krabbeln lassen? Oder sind einem bunten Schmetterling über eine Wiese hinterhergesprungen? Wann haben Sie zum letzten Mal bewusst zu Beginn des Frühlings früh morgens das Gefühl gehabt, tausende Vögel wecken Sie mit ihrem Gezwitscher? Vielleicht achten Sie ja darauf. Vielleicht – im kommenden Frühjahr. Dass manche Arten schon ausgestorben sind, was die Ursachen sind, dass es immer weniger Insekten, weniger Arten und innerhalb der Arten immer weniger Tiere gibt, das erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.