FC Normannia verpflichtet Mario Schmid

Der Verbandsliga-​Tabellenvierte FC Normannia Gmünd kann für die kommende Saison bereits Zusagen von den Spielern Janis Hackner, Patrick Lämmle (unser Bild) und Daniel Stölzel vermelden. Zudem gibt es mit Mario Schmid von der U 19 des FC Heidenheim neben Torhüter Timo Hummel einen zweiten Winterzugang.

Youngster Janis Hackner, der in dieser Saison nach seiner erfolgreichen A-​Junioren-​Zeit eigentlich bei den Aktiven des FC Normannia Gmünd durchstarten wollte, aber jäh durch einen Kreuzbandriss gestoppt wurde, setzt weiter auf die Normannia. Und auch die Normannia-​Verantwortlichen um Teammanager Andrea Aiello schenken ihm für zwei Jahre das Vertrauen.„Ich fühle mich in diesem Verein sehr wohl. In der Hinrunde war zu erkennen, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt. Ich will auch in Zukunft dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln“, sagt Patrick Lämmle, der in den vergangenen beiden Spielzeiten stets zu den Stammspielern in der Verbandsligamannschaft des Schwerzer-​Clubs gehörte und auch in den nächsten beiden Jahren die Defensive der Normannen stärken wird. Abwehrspieler Daniel Stölzel, vor der Saison vom VfB Neckarrems zu den Normannen gewechselt, hat ebenfalls sein Engagement im Gmünder Westen um ein weiteres Jahr verlängert.Mit sofortiger Wirkung für die Uund die Aktiven des FC Normannia Gmünd spielberechtigt ist mit Mario Schmid ein A-​Junioren-​Bundesligaspieler des. FC Heidenheim. Der-​jährige Böbinger spielte seitin Heidenheim, zumeist im zentralen Mittelfeld, und passt als junger Perspektivspieler genau ins Anforderungsprofil der Normannen und ihres Trainers Holger Traub. Schmid ist nach Torhüter Timo Hummel (SF Lorch) der zweite Winterneuzugang des FCN.