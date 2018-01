Blaulicht | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Georgische Ladendiebe in U-​Haft genommen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Polizei hat am Donnerstag vier Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in abwechselnder Besetzung Ladendiebstähle begangen zu haben. Zwei Männer wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

18

29

29

5

9

29

32

32

29

29

30

Am Donnerstag wurde kurz nachUhr in einem Elektromarkt im Mühlweg ein-​Jähriger beim Diebstahl eines elektrischen Rasierers von einem Angestellten ertappt und festgehalten. Die alarmierten Beamten stellten vor dem Markt einen Pkw mit drei Mittätern fest, die auf den-​Jährigen warteten. Alle vier Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten den Tatverdächtigen zwei weitere Diebstähle, am. Januar im selben Elektromarkt und am. Januar in einem Drogeriemarkt, zugeordnet werden. Die Männer stehen im Verdacht bei den Diebstählen Artikel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet zu haben. Darüber hinaus wurde am Freitagnachmittag bei einer Überprüfung einer Wohnung umfangreiches Diebesgut festgestellt, das Rückschlüsse auf weitere Taten zulässt.Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Georgier im Alter vonbisJahren. Ein-​Jähriger und ein-​Jähriger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Männer wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die anderen Tatverdächtigen, ein weiterer-​Jähriger und ein-​Jähriger, wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.