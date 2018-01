Ostalb | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Lorch: Schultes Karl Bühler kommt ins „Rentenalter“

Den Satz „Ich wünsche Ihnen noch einen arbeitsreichen Tag!“ wird man am Ende eines Telefonats mit dem Lorcher Schultes noch mehr als zwei Jahre hören. Denn obwohl Karl Bühler am morgigen Sonntag das klassische „Rentenalter“ erreicht, fühlt er sich fit und ist keine Spur von amtsmüde.

1996

Karl Bühler gilt in seiner Amtsführung als „kantig“. Was nicht zuletzt an seiner sehr direkten Art liegt. „Den Leuten Honig ums Maul schmieren mag ich nicht!“ Im Gegenzug kann man sich bei Karl Bühler aber darauf verlassen, dass er alles auch so meint, wie er es sagt. Erstmals zum Lorcher Bürgermeister gewählt wurde er anno– und in zwei weiteren Wahlen jeweils im Amt bestätigt. Anlässlich seines Geburtstags beleuchtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsausgabe das Wesen und auch die private Seite von Karl Bühler.