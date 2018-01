Blaulicht | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Täter hinterließ eine Sporttasche

Die Kriminalpolizei Aalen veröffentlichte ein Bild der Sporttasche, die vom Täter (eine Frau wurde bedroht und beraubt) am Dienstag, 9 . Januar, mit an den Tatort in der Pfarrer-​Vesenmayer-​Straße gebracht und dort letztlich zurückgelassen wurde. Die Tasche wird im Handel als Tennistasche verkauft und besteht in der Hauptsache aus blauem Polyester-​Gewebe.

Am Seitenfach und der Deckellasche sind hellgraue Applikationen angebracht. Die Tasche hat die Maßecm und ein Fassungsvermögen vonLitern. Auf dem Seitenfach ist ein Aufnäher mit der Aufschrift „BAG STREET SPORT“ angebracht. Im schwarzen Boden befindet ein schmales zusätzliches Kleiderfach mit Doppelreißverschluss. An der Tasche sind zwei schwarze Tragelaschen angebracht.Die Polizei hat dazu folgende Fragen: Wer hat am Dienstag einen Mann gesehen, der in Bettringen eine solche Tasche bei sich trug? Wer kennt jemanden im Raum Schwäbisch Gmünd, der eine solche Tasche besitzt oder möglicherweise besaß und nun nicht mehr besitzt?Die Polizei sucht nach wie vor nach einem Mann mit folgender Beschreibung: EtwaMeter groß, er trug am Tattag dunkle Oberkleidung, möglicherweise Sportkleidung. Er hatte eine Halbglatze und einen Bart, in Form eines Vollbartes in der Länge eines „Sechs-​Tage-​Bartes“. Wer kennt jemanden, auf den diese Beschreibung passt? Wer hat einen Mann, auf den eine solche Beschreibung, auch im weiteren Sinne, zutrifft am Tattag,. Januar, im Tatortbereich Oberbettringen gesehen? Alle Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Aalen unter Telefon/​entgegen genommen.