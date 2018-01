Ostalb | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Waldstetten hat zwar hohe Einnahmen, aber auch viele Projekte

Von einer guten Tradition, dass die Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushalt in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinde– und Ortschaftsrat vorgetragen werden, sprach Bürgermeister Michael Rembold. Diese Sitzung fand am Donnerstag im Feuerwehrgerätehaus statt.

Wie ein roter Faden zog es sich durch die Reden, dass die Gemeinde dank sehr guter Einnahmen zwar viel Geld zur Verfügung hat, dass im Gegenzug aber auch viele kostenträchtige Aufgaben anstehen. Deshalb sind sich die Fraktionen FWV, CDU und UB auch darüber im Klaren, dass trotz guter finanzieller Ausstattung und sehr niedriger Verschuldung Kostendisziplin erforderlich ist. Die Entwicklung der Teilgemeinde Wißgoldingen sowie Umwelt, Energie und Baugebiete waren weitere prägende Themen in den Stellungsnahmen der drei Fraktionen. Was konkret gelobt, kritisiert und gefordert wurde, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung!