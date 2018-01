Schwäbisch Gmünd | Samstag, 13. Januar 2018 Samstag, 13. Januar 2018

Sportpionierin: Cornelia Sanwald-​Frösch

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Cornelia Sanwald-​Frösch ist die Nummer 45 im erlauchten Kreis der Gmünder Sportpioniere, in den sie am Freitagabend als siebte Frau aufgenommen worden ist.

„Schon von Kindesbeinen an hat sie die Bewegung und den Sport geliebt“, erzählte der Vorsitzende des Stadtverbands Sport. Laut Wiedemann seien die persönliche Fitness, Bewegung und der Spaß am Sporttreiben stets für Sanwald-​Frösch im Vordergrund gestanden. „Wettkämpfe oder gar Leistungssport waren nie so ihr Ding.“ Sie arbeitet als pharmazeutisch-​technische Assistentin in einer Apotheke. Ihr Mann und die beiden Söhne mussten oftmals auf ihre Ehefrau und ihre Mutter verzichten. Ihre Sportbegeisterung hat sie ihren beiden Söhnen weitergegeben. Ihre Hobbys sind das Jedermann-​Turnen, Joggen, Wandern und das Kochen spanischer Gerichte. Über ihren sportlichen Werdegang schreibt die Rems-​Zeitung am Samstag.