Ostalb | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Ballnacht mit vielen Ehrungen in Böbingen

Galerie (4 Bilder)

Fotos: zi

Die Gemeinde Böbingen ehrte ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sowie die Vielfachblutspender. Die Show-​Auftritte wurden vom TSV Böbingen übernommen.

Die Böbinger Ballnacht in der ausverkauften Halle war eine rauschende Veranstaltung, und die Tanzfläche war bis zum Schluss gut gefüllt. Bürgermeister Jürgen Stempfle dankte allen, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben und würdigte die sportlichen Erfolge und die Leistungen im Ehrenamt, die dass öffentliche Leben in der Gemeinde maßgeblich prägen. In der Montag-​Ausgabe erfahren die Leserinnen und Leser, wer geehrt wurde und was sonst noch bei der Ballnacht geboten wurde.