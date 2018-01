Ostalb | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Christbäume werden in Göggingen zu Sportgeräten

Foto: dw

Zum dritten Mal veranstaltete der Gögginger Sportverein mit den Organisatoren Jörg Esswein und Thomas Hägele ein „Christbaumweitwerfen“. Eine ganze Menge ausgedienter Bäume hatte der Verein als Sportgeräte zur Verfügung gestellt, aber die Spezialisten unter den 13 Teilnehmergruppen hatten ihre eigenen Bäume mitgebracht.

So hatten die Weihnachtsbäume einen doppeltem Nutzen: einem Besinnungs– und einem Spaßfaktor. Immer zwei Werfer im Team traten gegen einander an – und dann ging es im Ausscheidungsverfahren weiter. Mit welchen Strategien die Werferinnen und Werfer zu Werke gingen und ob es gelang, den Vorjahresrekord von Axel Meßner mitMetern zu übertrumpfen, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung!