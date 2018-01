Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Evangelischer Medienkongress im Schönblick

Drei Tage lang hatten sich Medienschaffende und Medienprofis im Schönblick zum Christlichen Medienkongress 2018 zusammengefunden, um dort zu diskutieren, aber auch um eine bewusste Auszeit vom Beruf zu nehmen.

Den Abschluss des Kongresses am Samstag bildete ein Vortrag des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland und Landesbischofs der bayerischen Landeskirche, Dr. Heinrich Bedford-​Strohm. „Die Botschaft von der freien Gnade Gottes an alles Volk – die Verkündigung des Evangeliums in digitalen Zeiten“ lautete der Titel seines Vortrags. Denn die Botschaft weiterzutragen sei nicht nur der Auftrag der evangelischen Publizistik, sondern auch besonders notwendig, da das Glaubenswissen nach und nach verloren gehe. Mehr in der RZ vom. Januar.