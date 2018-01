Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

„Evita“: die ganz große Wirkung

Galerie (4 Bilder)

Fotos: rw, hel, zi

„Gute Geste“, ruft Fotograf Johannes Paus von der Leiter. Agneta Hanappi hatte gerade ihre Ohrringe zurecht gezupft. Also noch einmal so. Soll schließlich alles gut aussehen beim Fotoshooting für „Evita“.

15

Agneta Hanappi spielt im Kolping-​Musiktheater die Rolle der Evita. Sie sitzt in ihrem Kleid aus Spitze und rosa Tüll auf der Bühne, Che steht an ihrer Seite. Che hat nichts mit Che Guevara zu tun, beileibe nicht. Er ist im Musical von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice der Erzähler, dargestellt von Simon Ihlenfeldt. Er kommentiert das kurze Leben von Evita, der legendären Frau des argentinischen Präsidenten Juan Domingo Peron, ihren rasanten Aufstieg und ihr trauriges Ende.Die Macher beim Kolping-​Musiktheater hatten bei der Auswahl dieses Musicals schon ein glückliches Händchen: Es ist das Stück zur Stunde, handelt es doch davon, wie es in einer populistischen Herrschaft zugeht – so operettenhaft großspurig auf Wirkung bedacht wie gefährlich und willkürlich.Das Musical hat es einfacher: Es will nur die unterhaltende Wirkung, und die Werke von Rice und Webber sind darin kaum zu übertreffen – „Evita“ zählt dazu, und wer nur den Namen hört, dem geht automatisch die Ballade „Don’t cry for me Argentina“ durch den Kopf. Mehr in der RZ vom. Januar.