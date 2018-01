Sport | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Gmünder Einhörner sichern sich wichtigen Punkt

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Beim Tabellenvierten der Regionalliga Süd, der TSG Heidelberg-​Rohrbach, zeigten die Volleyballerinnen der DJK Gmünd eine starke spielerische und kämpferische Leistung und wurden bei der knappen 2 : 3 -Niederlage ( 24 : 26 , 25 : 23 , 14 : 25 , 25 : 20 , 11 : 15 ) zumindest mit einem Punkt belohnt.

26

24

25

23

14

25

15

Die ersten beiden Sätze in der internationalen Gesamtschule im badischen Heidelberg verliefen auf hohem Niveau sehr ausgeglichen und wurden jeweils nur mit zwei Punkten Abstand entschieden. Während das Pendel im ersten Satz beimzu Gunsten der Gastgeberinnen ausschlug, behielten die Gmünder Einhörner im zweiten Durchgang mitdie Oberhand.Wie sehr dieses Ringen Punkt um Punkt Kraft und Nerven kostete, zeigte sich im dritten Satz, als bei den Gmündern Mädels der Faden riss. Die TSG Heidelberg-​Rohrbach steckte diese kräftezehrende Phase viel besser weg als die DJK, die kurzfristig auf die erfahrene Außenangreiferin Lisa Federsel verzichten mussten. „Ich habe gemeinsam mit Lisa am Samstagmorgen entschieden, sie nicht einzusetzen, weil mir das Risiko zu hoch erschien, dass sich dadurch ihre akute Erkrankung, die mit Antibiotika behandelt werden muss, verschlimmert und wir länger auf sie verzichten müssen“, berichtet DJK-​Coach Joachim Saam. „Die Position von Lisa wurde von Hanna Arnholdt übernommen. Und Hanna hat es richtig gut gemacht.“Die Gmünder Einhörner ließen sich durch den klaren Verlust des dritten Satzes () aber nicht entmutigen und zeigten im vierten Satz nach Meinung von Co-​Trainer Hannes Bosch „eine der besten, wenn nicht sogar die beste Leistung der laufenden Saison“. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.