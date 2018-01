Sport | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Gmünder Stadtmeisterschaft: SG Bettringen stoppt den FCN-​Lauf

Foto: zi

Aus dem anvisierten vierten Erfolg in Folge des FC Normannia Gmünd bei der Gmünder Stadtmeisterschaft ist nichts geworden, weil der Topfavorit im Halbfinale gegen die SG Bettringen mit 1 : 3 nach Neunmeterschießen unterlag. So war der Weg frei für die SGB, die im Finale der 35 . Auflage keine Spannung aufkommen ließ und den TV Straßdorf mit 7 : 1 abfertigte. Dritter wurde der FCN vor dem TV Lindach.

Auch bei der vom SV Hussenhofen ausgerichteten. Auflage der Gmünder Stadtmeisterschaft ist alles beim Alten geblieben, was die Favoriten auf den Turniersieg angeht. Von Anfang an war es offenkundig, dass für den Titel nur die drei üblichen Verdächtigen in Frage kommen: der Verbandsligist FC Normannia Gmünd und die beiden Landesligisten FC Bargau und SG Bettringen. In der Tat sollte es in der Großsporthalle dann auch genau so kommen, wobei sich die Bargauer schon im Viertelfinale überraschend dem TV Lindach geschlagen geben mussten und deshalb früher als erwartet aus dem Rennen waren.In drei Vorrundengruppen ermittelten die zwölf teilnehmenden Mannschaften die acht Viertelfinalisten. Erwartungsgemäß setzte sich der FC Normannia Gmünd in der Gruppe A an die Tabellenspitze. Auf den-Auftakterfolg gegen den Stadtrivalen TSB Gmünd ließ der Titelverteidiger zwei-Kantersiege gegen Türkgücü Gmünd und den TSV Großdeinbach folgen. Offen war somit einzig und allein die Frage, wer sich hinter dem FCN für das Viertelfinale qualifiziert. Weil der TSB gegen Großdeinbach () und Türkgücü () punkten konnte, landete das Team von Trainer Witali Neumann mit-Toren und vier Punkten auf dem zweiten Platz vor Türkgücü () und dem sieglosen TSV Großdeinbach ().Noch souveräner als die Normannen marschierten die Landesligakicker der SG Bettringen durch die Vorrunde. Wie deutlich der spätere Turniersieger seine drei Vorrundengegner besiegt hat, lesen Sie in der RZ vom. Januar.