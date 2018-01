Ostalb | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Neujahrsempfang in Mutlangen

Fotos: gra, esc

Zum Neujahrsempfang im Mutlanger Forum kamen, wie schon im letzten Jahr, sehr viele Gäste. Sie erfuhren von Bürgemeisterin Stephanie Eßwein, was sich in der Gemeinde 2017 getan hat, und was für 2018 ansteht. Der Illusionist und Magier Manuel Wolf bot eine zauberhafte Show.

2017

„Wir habenvieles geschafft“, zog Stephanie Eßwein ein Resümee, „aber es stehen auch große Herausforderungen für das neue Jahr an.“ Dazu nannte sie zunächst den Bürgerentscheid, der nun vielleicht doch durch gemeinsame Gespräche abgewendet werden könne. „Ein Bürgerentscheid spaltet die Bevölkerung. Wir setzen uns nochmal zusammen.“ Sie streifte in ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr und dem Ausblick auf das kommende zahlreiche Ereignisse aus dem Gemeindeleben. Wer bei der Blutspenderehrung eine Urkunde erhielt, und was die Bürgermeisterin zum Beispiel zum Thema Mutlantis und zur Ortsmitte sagte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.