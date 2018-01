Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Pirouetten vor dem Rathaus

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Jetzt werden vor dem Rathaus genauso Pirouetten gedreht wie auf der berühmten Eislauffläche vor dem New Yorker Rockefeller Center. Auf dem oberen Marktplatz verspricht die 300 Quadratmeter große Bahn jede Menge Fahrvergnügen.

Die ersten natürlichen Eisbahnen waren gefrorene Seen. Bald wurden dann auch schon die ersten Flächen durch das Plattwalzen von Schnee und Aufbringen von Wasser präpariert. Inzwischen kann darüber hinaus auch auf Kunsteis oder sogar synthetischen Eisflächen gefahren werden. Ganz egal auf welchem Untergrund, das Wintervergnügen erfreut sich größter Beliebtheit. Am Samstag wurde die Bahn eröffnet und bereits vor dem offiziellen Startschuss drehten die Ersten ihre Runden auf dem Eis vor dem Rathaus. Mehr in der RZ vom. Januar.