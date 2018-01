Ostalb | Sonntag, 14. Januar 2018 Sonntag, 14. Januar 2018

Waldstetter Matinée mit Nikolaus Graf Adelmann

Fotos: Gerhard Nesper

Bei der schon traditionellen Waldstetter Matinée-​Veranstaltung war am Sonntag Vormittag im Foyer des Rathauses Nikolaus Graf Adelmann von Adelmannsfelden zu Gast.

Nach der musikalischen Einführung durch die Jagdhornbläser der Jägervereinigung Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Wolfgang Stadelmaier u.a. mit den Stücken „Tiroler Jägermarsch“ und „Amerikanisches Jägerlied“ begrüßte Bürgermeister Michael Rembold die Gäste, insbesondere den Grafen Adelmann und Franz Merkle, Gymnasiallehrer i.R., wobei das „i.R.“ nicht „im Ruhestand“, sondern „in Reichweite“ bedeute, so der Schultes. Merkle sei ein guter Freund der Gemeinde, er schließe die Kontakte und bringe immer wieder große und bekannte Persönlichkeiten aus der Region in die Matinée-​Reihe. Auch die Kulturhistoriker der Frickenhofer Höhe, Reinhold Fischer und Reiner Wieland sowie Pfarrer Peter Winter wurden willkommen geheißen. Standesgemäß sei die Veranstaltung durch die Jagdhornbläser eröffnet worden, da diese aufs Engste mit dem Grafen verbunden seien und jährlich auf Schloss Hohenstadt spielten.Waldstetten habe ein großes kulturelles Angebot, so Rembold weiter, das mit der Matinée-​Reihe fortgesetzt werde. Was der Graf über seine Kindheit, Jugend und sein Leben als Adliger erzählte, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.