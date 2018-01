Sport | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

38 : 33 -Sieg: TSV Alfdorf/​Lorch rückt auf Rang fünf vor

Im ersten Spiel im neuen Jahr besiegten die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch den hoch gehandelten Favoriten aus dem Heilbronner Land, die SG Schozach/​Bottwartal, mit 38 : 33 . Die Gastgeber gewannen deutlich und verdient vor vollen Rängen in der Alfdorfer Sporthalle und rückten dadurch auf Platz fünf in der Tabelle vor.

Die Heimmannschaft vom Welzheimer Wald und dem Remstal hatte in Spielmacher Armin Bauer und der gesamten Abwehr ihre stärksten Akteure. Wiederholt blieben die langen und an sich durchschlagkräftigen Angreifer vom Unterland am TSV-​Abwehrbollwerk hängen. Der Sieg ging selbst in dieser Höhe absolut in Ordnung und hätte, wenn die Konzentration zum Ende hin nicht nachgelassen hätte, höher ausfallen können.Der TSV Alfdorf/​Lorch spielte in den ersten fünf Minuten wie im Rausch. Durch schnelle Ballpassagen und mit Traumpässen konnten die Spieler von Trainer Daniel Wieczorek die Abwehr der Gäste überwinden. Nach knapp fünf Minuten führte die Heimmannschaft durch Treffer von Bauer, Simon Bareiß, Jan Spindler () und Julian Diederich mitIn den folgenden Minuten konnte der Gast mehrere Male riskante Anspiele von Spielmacher Bauer abfangen und in schnelle Gegenstoßtore umsetzen. Nach elf Minuten hieß es. In der Folgezeit agierte vorwiegend eine Mannschaft – nämlich die des Gastgebers. Die Abwehrreihe um Lars Rauch und Sascha Röhrle entzauberte die Würfe des wurfgewaltigen gegnerischen Rückraums. Robin Schuster, Besnik Salja, Jan Spindler und Simon Bareiß erzielten Tor um Tor, so dass Alfdorf/​Lorch unter dem frenetischen Jubel der Fans in der. Minute mitvorne lag. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.