Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Januar 2018

Jahresprogramm der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd

Die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd hat sich zum 30 -​Jährigen vieles auf die Fahnen geschrieben, um die Gold– und Silberschmiedekunst zu fördern. Mitglieder der Stiftung erläuterten nun einige der Termine für 2018 .

VorJahren wurde die Stiftung Gold– und und Silberschmiedekunst von der Stadt Schwäbisch Gmünd, dem Edelmetallverband, der Gold– und Silberschmiedeinnung und der Kreissparkasse Ostalb gegründet. Bedeutende Aspekte sind die Förderung der Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsaktivitäten in Schwäbisch Gmünd durch Ausstellungen, durch Vergabe von Stipendien, durch die Ausrichtung von Wettbewerben, durch Ankäufe und durch die Unterstützung internationaler Beziehungen. Alles in allem finden sich diese Ansatzpunkt auch im aktuellen Jahresplan wieder. Die Details zum Jahresprogramm, das Ausstellungen, Messen und Workshops beinhaltet, können Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung erfahren.