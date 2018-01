Ostalb | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

Kirchturm in Tonolzbronn braucht Generalsanierung

Foto: gbr

Dass ein riesiger gelber Kran eine „Gondel“ als Arbeitsplattform über dem Tonolzbronner Kirchturm schweben lässt, ist noch nicht der Auftakt zur dort dringend nötigen Generalsanierung. Aktuell werden nur jene Löcher „gestopft“, die der jüngste Sturm ins spitze Dach gerissen hat.

Wenn es im Herbstoder im Frühjahrrichtig mit den Bauarbeiten los geht, werden Baukosten in satter sechsstelliger Höhe auflaufen. Was zu den Schäden am Mauerwerk geführt und wer sich an den Sanierungskosten beteiligt, steht in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.